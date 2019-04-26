Bursa’da fabrikada patlama: Üç işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren iplik fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre üç işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Nedeni henüz bilinmeyen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürülürken, yaralanan işçiler ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

