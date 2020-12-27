Bursa’da, duvarını delerek girdikleri internet kafede oyun oynayan kişilere para cezası

Bursa’da Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafeye yan dükkandaki duvarı delerek girip oyun oynayan kişilere 3 bin 150’şer lira para cezası yazıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre, polis ekipleri Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak’taki bir internet kafede çok sayıda kişinin oyun oynadığı yönünde ihbar aldı.

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Harekete geçen ekipler, kepenkleri kapalı olan internet kafeden sesler gelmesi üzerine iş yerindekilerden kapıyı açmasını istedi.

Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ısrarı üzerine kapıyı içeriden açan bir kişi, iş yerinde kimsenin olmadığını, kardeşleriyle sohbet ettiklerini söyledi. İnternet kafeye giren polis ekipleri, içeride yaptığı incelemelerde su dolabının arkasındaki duvarın delinerek yan dükkandan geçiş yapıldığını tespit etti.

Kahvehane olarak işletilen yan dükkana geçen polis ekipleri, burada perde arkasında saklanan gençleri yakaladı.

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Polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada masa altında saklanan bir kişi ise ekiplerin dikkati sonucu saklandığı yerden çıkarıldı. Gazetecilerin, “Masanın altında neden saklanıyordun?” sorusuna, “Ayakkabımı bağlıyordum” yanıtını verdi.