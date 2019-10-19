Bursa’da dereye atık boşaltıldı, çok sayıda balık öldü

Bursa’da boya fabrikasının atıklarını Cenüp Deresi’ne bırakması nedeniyle çok sayıda balık öldü. Yetkililer inceleme başlattı.

Fotoğraflar: DHA

Bir bölümü Kestel, bir bölümü ise Gürsu ilçesinde bulunan deredeki balıklar, son 20 yılda bölgeye yapılan fabrikalar nedeniyle bitme noktasına geldi. Kestel ilçesinde kurulan atık yönetimi ve geri dönüşüm tesisi sayesinde dere, fabrika atıklarından temizlenerek balık yaşamına uygun hale getirildi.

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Son bir yıldır balıkların çoğaldığı dereye geçen cuma akşamı bir boya fabrikasından kimyasal atık döküldü. Atık nedeniyle deredeki binlerce balık öldü. Derenin, Gürsu’nun Hasanköy ve Ağaköy köylerindeki kısmında çok sayıda ölü balık su yüzeyine çıktı. Balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayılmaya başladı.

Hasanköy Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Türe, fabrikaların cuma günleri atıkları boşalttığını belirterek “Cuma günü akşam saatleri kamu kuruluşlarının tatilde olmasıyla ‘numune alamazlar, ölçüm yapamazlar’ gibi düşüncelere sahip oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Türe, şöyle devam etti: “Tarla sulamalarının yüzde 80’i bu sudan yapılıyor. Tarım sulamasında en çok faydalanılan alanlardan biri. Ama maalesef çiftçimiz temiz diye motorunu kuruyor. Tarlasını sulamaya başlıyor. Üç saat sonra yukarıdan gelen kirli suyu tarlalarımıza akıtmak zorunda kalıyoruz. Sağlık açısından belki toprakta bir zararı yok ama temiz bir suyla tarım arazilerini sulamak varken, neden katkılı suyla arazimizi sulayalım?”

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Türe, dereden ölü balıkları yemek için toplayan çocukları da engellediklerini anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, balıkların ölümüne neden olan kimyasal atığı dereye boşaltan fabrikayı tespit etmek için araştırma yapıyor.