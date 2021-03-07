Bursa’da, cuma iş çıkışından beri haber alınamayan kişiyi 50 kişilik ekip arıyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, cuma gününden beri haber alınamayan kişi için arama çalışması yapılıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 5 Mart’ta (cuma) çalıştığı Çalı Mahallesi’ndeki fabrikadan 16 AKH 186 plakalı otomobiliyle ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Caner Kurt (35) için ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Reklam

Çalışma başlatan ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından otomobilin geçiş kayıtlarını inceledi. En son geçiş noktasını Demirci Mahallesi civarı olarak belirleyen ekipler, buradaki bölgede inceleme yaptı.

Bazı görgü şahitlerinin otomobilin bu mahalleye yakın ormanlık alana doğru gittiğini söylemesi üzerine, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarmadan oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, Caner Kurt’u bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.



Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan, Kurt’a ait otomobili en son bölgedeki iki avcının gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Otomobili başka bir aracın takip ettiğini görmüşler. Arama kurtarma ekipleri bu doğrultuda çalışma yapıyor. Bölge çok sıkıntılı. Bir sürü alternatif yol var. Bu saatte ve karanlıkta bulunabilmesi çok güç. İnşallah bulunur.”