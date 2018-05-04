Bursa’da cemevine saldırı: Duvarlara küfür yazıldı

Bursa’daki bir cemevine kimliği belirsiz bir kişi tarafından hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazıldı.

Kestel ilçesindeki Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi ve Cemevi’ne önceki gün saat 04.00 sıralarında giden bir kişi, cemevi duvarına ve çevresine sprey boyayla yazı yazdı.

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Yazıların dernek başkanına tehdit ve küfür içerikli olduğu görüldü. Cemevine, üzerinde HDP logosu bulunan “3 Mayıs Türkçülük Bayramımız Kutlu Olsun” yazılı bir kağıt da bırakıldı.

Cemevine sabah saatlerinde giden yetkililer, durumu polis bildirdi. Polis, yüzü maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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‘Aniden gelişmedi’

Bursa Alevi Dernekleri Platformu üyeleri de cemevi önünde toplandı.

Platform adına basın açıklaması yapan Türkan Çiftçi, kapısında “Doğruluk Dost Kapısıdır” yazan bir yere yapılan nefret söyleminin oldukça kaygı verici olduğunu ifade etti.

Çiftçi, “Giderek artan toplumsal ayrışmalar dost kapılarına nefret kusmaya kadar varmıştır” derken izlenen görüntülerden saldırının aniden gelişen değil tasarlanmış bir davranış olduğunu anladıklarını kaydetti.

Çiftçi, “Bu ülkenin tarihinde Maraş, Çorum ve Sivas katliamları halen belleğimizde tazeliğini korumaktadır. Bu acılar hala kapanmamışken Alevi, demokrat insanlarmızın işyerlerine ve cemevimize yöneltilen bu olaylar bir arada yaşama inancımıza yapılan bir saldırıdır” diye konuştu.

Cemevi yönetimi suç duyurusunda da bulundu.