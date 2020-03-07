Bursa’da çatıda montaj yapan iki işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya firmasının çatısında montaj yapan iki işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Sitesi 26. Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının çatısındaki havalandırma motorlarının montajını yapan Bülent Çakıcı (45) ve Selami Korkmaz (43), elektrik akımına kapıldı.
Fabrika çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.