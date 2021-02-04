Bursa’da Boğaziçi protestolarına destek veren 17 kişi gözaltına alındı

Bursa’da, Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘kayyım rektör’ atanması protestolarına destek vermek için toplanan 17 kişi gözaltına alındı.
Prof. Dr. Melih Bulu’nun geçen ay rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler devam ediyor.
Nilüfer ilçesindeki Görükle Mahallesi’nde bulunan bir parkta, öğle saatlerinde toplanan 17 kişiye polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Dağılmayan gruptaki kişiler, gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı bugün öğlen saatlerinde, eylemlerde toplam 528 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Gözaltına alınanlardan ikisinin tutuklandığı, 498 kişinin de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığını belirtilmişti. İstanbul’da 28 kişi hala gözaltında bulunuyor.