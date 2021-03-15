Bursa’da bir radyo programcısı, dinleyicisi tarafından öldürüldü

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde radyo programcılığı yapan kişi, dinleyicisi tarafından evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

FotoğraF: DHA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre kapüşonlu ve siyah maskeli zanlı, yerel radyoda program yapan H.Ö’nün (55) Altınova Mahallesi’ndeki evine gitti.

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Zile basan saldırgan, kapıyı açan Özsu’nun boynuna tabancayla ateş ederek kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından iki taksi ve dört dolmuş değiştirerek evine gitmiş

Saldırıyı araştıran Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 322 güvenlik kamerasına ait görüntüleri incelemeye aldı.

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Soruşturmayı derinleştiren polis, katil zanlısının halde balıkçılık yapan H.N. (45) olduğunu belirledi.

H.N’nin olay sonrası çeşitli güzergahlardan iki taksi ve dört dolmuş değiştirerek Yıldırım ilçesindeki evine gittiğini tespit eden ekipler, bu kişiyi suç aleti tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan H.N’nin ilk ifadesinde, ‘dinleyicisi olduğu Özsu’nun programda kullandığı bazı ifadeleri beğenmediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü’ öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.