Bursa’da bir otobüs şoförü: Darp ettiği yolcuyu yaka paça araçtan attı

Bursa’da bir halk otobüsü şoförü yolcuyu darp etti.

Bakın sadece engelli cocuğum var üzerime kırıyorsun arabayı seni şikayet edeceğim dedi diye oldu bunlar. Rt leseniz olur mu bi yol bulalım nasıl alacak bu şoför cezasını? Bi insan dövülerek otobüsten atılıyor ve belediye öyle normal karşılıyor ki durumu pic.twitter.com/VhnyYBgjJ7 — emine büşra ra ra ra (@emnebusra) 18 Kasım 2017

İHA’nın haberine göre Nilüfer ilçesindeki Üniversite-Yunuseli hattında çalışan bir özel halk otobüsünde, yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın çıkış noktası henüz netleşmezken, sosyal medyada dolaşan ve ajansları servis ettiği görüntülere göre şoför, yolcuyu otobüsten zorla atmaya çalışıyor.

Yolcunun “Parasını ödedim” demesine rağmen şoförün yolcuyu zorla dışarı attığı video yansıyor.

Şoför, yolcunun kendisinin şikayet edeceğini söylemesi üzerine de karakolu adres gösteriyor. Belediyeden henüz resmi bir açıklama gelmedi.