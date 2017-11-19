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Bursa’da bir otobüs şoförü: Darp ettiği yolcuyu yaka paça araçtan attı

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Bursa’da bir halk otobüsü şoförü yolcuyu darp etti.

İHA’nın haberine göre Nilüfer ilçesindeki Üniversite-Yunuseli hattında çalışan bir özel halk otobüsünde, yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın çıkış noktası henüz netleşmezken, sosyal medyada dolaşan ve ajansları servis ettiği görüntülere göre şoför, yolcuyu otobüsten zorla atmaya çalışıyor.

Yolcunun “Parasını ödedim” demesine rağmen şoförün yolcuyu zorla dışarı attığı video yansıyor.

Şoför, yolcunun kendisinin şikayet edeceğini söylemesi üzerine de karakolu adres gösteriyor. Belediyeden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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