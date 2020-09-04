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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da bir kişi, sosyal medyada dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle gözaltında

Bursa’da bir kişi, sosyal medya platformları üzerinden dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Fotoğraf: Reuters (temsili)

AA’nın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında ‘dini değerleri alenen aşağıladığı belirlenen’ şüpheli E.M.’yi ikamet ettiği Bursa’nın Gemlik ilçesinde yakaladı.

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İfadesi alınan E.M., hesabı kendisinin açtığını, sonrasında ise açık hesabı kimlik bilgilerini bilmediği Y.B. isimli şahsa kullanması için verdiğini beyan etmesi üzerine serbest bırakıldı.

E.M., Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı, kendisine ait dijital materyallere de el konuldu.

Şüpheli adliyeye sevk edildi. 

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