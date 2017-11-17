Bursa’da bir kadın ayrı yaşadığı eşini öldürdü

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Bursa’da bir kadın, ayrı yaşadığı 20 yıllık eşini öldürdü.

Orhangaz ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Birgül Günar, bir süre önce ‘geçimsizlik’ nedeniyle 43 yaşındaki eşi Erdoğan Günar’dan ayrı yaşamaya başladı.

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Birgül Günar, dün fabrika işçisi Erdoğan Günar’ın çocuklarıyla birlikte kaldığı Arapzade Mahallesi’ndeki evine gitti.

Birgün Günar, burada eşine tabancayla beş el ateş etti. Başından ve göğsünden yaralanan adam ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan Günar’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, cinayeti işleyen kadın da dokuz yaşındaki oğluyla polis giderek teslim oldu.

Olanlar olmuş!

Birgün Günar, polisteki ifadesinde şu iddialarda bulundu: “Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir Erdoğan’dan ayrı yaşıyorum. Kardeşlerimin yanına yerleştim. Onların iş yerinde çalışıyorum. Küçük oğlumun doğum günüydü. Amacım, anne olarak oğlumu alıp özel gününde gezdirmek, onunla birlikte olmaktı. Erdoğan, buna izin vermeyince aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olanlar oldu.”

Kadın, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevke edildi.

Geriye çocukları kaldı

Erdoğan Günar’ın cenazesi, otopsinin ardından getirildiği Gazi Orhanbey Camii’ndeki namaz sonrası ilçe mezarlığında defnedildi.