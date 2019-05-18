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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da ‘baykuş kurtarma’ operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ağaçta mahsur kalan yavru baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Kemalpaşa mahallesindeki bir ağaçtan gece yarısı baykuş sesleri geldiğini fark eden mahalle sakinleri kısa süre sonra ağaçtan bir yavru baykuş düştüğünü gördü. Ağaçta bir yavru baykuş daha olduğunu fark edince de İnegöl İtfaiyesi’ne haber verdi.

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Olay yerine giden itfaiye erleri, ağacın dalında uçamadığı için mahsur kalan yavru baykuşu kurtardı. Merdivenli araçla yapılan kurtarma sırasında anne baykuş da geldi.

İki yavru baykuş anneleriyle birlikte doğaya salındı.

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