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Bursa’da babasını öldüren kadın ile çelişkili ifade veren annesi tutuklandı

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Bursa’da annesine şiddet uygulayıp kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü babası öldüren kadınla çelişkili ifadeler veren annesi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Mustafakemalpaşa ilçesinde 21 yaşındaki Dilara K., babası 42 yaşındaki Kemal K.’yı öldürmüştü.

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Dilara K., babasının olay günü 40 yaşındaki Gülçin K.’yı dövdüğünü iddia etmiş, babasının “Sizi öldüreceğim” demeye başlayınca silahla etrafa rastgele ateş ettiğini söylemişti.

Anne-kız emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Anne Gülçin K., kızının ifadesinin aksine savcılıkta kızının babasını silahla vurduğu sırada kendisinin dışarıda olduğunu söyledi. Dilara K. ise polisteki ifadesini tekrarladı.

Mustafakemalpaşa sulh ceza hakimliğine sevk edilen anne Gülçin K. ve Dilara K. tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu.

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