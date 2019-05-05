Bursa’da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Bursa’da altı katlı bir inşaatın beşinci katında çalışırken asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi Bülent Bingül hayatını kaybetti.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’ndeki inşaatta çalışan 47 yaşındaki Bingül dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Bingül akşam eve dönmeyince telefonla arayan ve yanıt alamayınca kaygılanan yakınları inşaata gitti.
Bülent Bingül’ü asansör boşluğunda gören akrabaları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi, inşaata ulaştığında Bingül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bingül’ün yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.
Bingül’ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.