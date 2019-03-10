Bursa’da 700 yıllık anıt ağaç yakıldı, dalları kesildi

Bursa’nın İznik ilçesinde, ‘anıt ağaç‘ olarak tescilli olan yaklaşık 700 yıllık servi ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılıp, dalları kesilerek tahrip edildi. Mahalle sakinleri büyük tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 700 yıllık olan altı metre genişliğinde, 20 metre uzunluğundaki dev ağacın, altı yıl önce tescillenerek anıt ağaç ilan edildiği bildirildi.

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‘Arıları kovmak için tahrip ettiler

Duruma tepki gösteren bir mahalle sakini şunları söyledi: ”Bu yaklaşık 700 yıllık bir ağaç. Dalları ve gövdesi hem yakılmış hem de kesilmiş. Üzerinde arı kovanları var, bu arıları buradan kovmak için tahrip ettiklerini düşünüyoruz.’‘

Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

