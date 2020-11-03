Bursa’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Bursa’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

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Valiliğin açıklamasına göre İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgını kapsamında yeni önlemler aldı.

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Buna göre yaşlı vatandaşlar 10:00-16:00 saatlerinde maske ve mesafe kuralına uygun olmak şartıyla dışarı çıkabilecek. Ancak belirtilen saatler dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Özel araç izni

Ayrıca, karantinadakilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildi.