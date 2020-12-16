Bursa’da 420 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 420 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunuseli Mahallesi’ndeki bir evin çatı katına kurulan düzenekle sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 420 litre sahte ve dokuz şişe gümrük kaçağı içkinin yanı sıra içki imalatında kullanılan damıtma kazanı bulundu.
Evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K gerekli işlemler için emniyete götürüldü.