Bursa’da 20 yaşındaki erkeğe cinsel istismardan 18 yıl dört ay hapis

Bursa’da 17 yaşındaki çocuğu istismar eden 20 yaşındaki Onur Altın’a 18 yıl dört ay hapis cezası verildi.

Orhaneli ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki S.A., geçen nisanda aynı ilçede yaşayan 20 yaşındaki Onur Altın’la sosyal medyada tanıştı.

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Altın, istismarın yaşandığı gün S.A.’yı aradı, sonra da mesaj attı. S.A., “Seni evinin önünde bekliyorum” mesajı sonrası korkarak dışarı çıktı.

Ardından Altın S.A.’yı zorla ormanlık alana götürerek istismar etti. S.A.’nın aramasının ardından polis olay yerine gelerek Altın’ı gözaltına aldı. Daha sonra adam tutuklandı.

Suçlamayı kabul etmedi

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Onur Altın istismar suçlamasını kabul etmedi.

S.A. ise şunları anlattı: “Ben kendisine ‘Ağabey’ diye hitap ediyordum. O da bana ‘Kardeş’ diyordu. Olay günü evde babam ile ağabeyim vardı. Bana telefon açıp, sosyal medya hesabından da mesajlar göndererek ısrarla dışarı çağırdı. Ben de ailem mesajları fark edecek diye korkup çıktım. Konuşmak amacıyla beni önce evin önünden uzaklaştırdı, ardından ağzımı eliyle kapatarak karşı koymaya çalışmama rağmen ormanlık alana götürdü. Cinsel tacizde bulunurken, ‘155 Polis İmdat’ı üç defa aradım. Onur’a belli etmeden, onunla konuşuyormuş gibi yapıp ormanlık alanda bulunduğumuz mevkiyi polise tarif ettim. Ekipler gelince de kurtuldum. Ondan şikayetçiyim.”

İki delil

Mahkeme, S.A.’nın elbisesindeki spermin Altın’a ait olduğunu ve 155 hattında konuşmaların bulunduğunu belirterek Altın’a cinsel isitsmar suçundan 15 yıl ceza verdi.

Ayrıca Altın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’tan da üç yıl dört aya çarptırıldı. Hükümlünün tutukluluk hali devam ediyor.