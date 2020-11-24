Bursa’da 1500 yıllık kitabe bulundu: Bir kadın kocası ve oğlu için diktirmiş

Bursa’nın İznik ilçesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen bölgede Roma döneminden kalma baba-oğula ait mezar kitabesi bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre daha önce de üç lahitin bulunduğu, nekropol (şehir mezarlığı) olduğu tespit edilen bölgedeki arkeolojik kazılar devam ediyor.

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İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, kazılarda günışığına çıkan eserin ilginç kitabeler arasında yer alacağını belirterek şöyle devam etti: “Kazılar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aygün Meriç’in bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Bu seneki çalışmalarda çatkı mezarların yanında ilginç bir mezar steli ortaya çıkarıldı. Bu steli bir kadın tarafından 48 yaşında ölen eşi ve 14 yaşında ölen oğlu için diktirdiğini yazıtta ayrıca bu tabuta zarar verenin Allah’a hesap vereceği belirtilmektedir. Bu buluş İznik arkeoloji tarihinde en ilginç kitabeler arasında yer alacak.”