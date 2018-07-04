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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da 15 bin kişi çocuk istismarına karşı yürüdü: Çocuğuma dokunma!

 

Ankara’da sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara ve Ağrı’da da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölü bulunmasının ardından Bursa’da 15 bin kişi ‘Çocuğuma Dokunma’ yürüyüşü düzenledi.

Fotoğraflar: DHA

Yürüyüş kitle örgütlerinin çağrısı üzerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleştirildi.

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Yolda geçen sürücülerin korna çalarak destek verdiği yürüyüş yaklaşık iki saat sürdü. Yürüyüşte, ‘Çocukların çığlığıyz’‘Çocuk susar, sen susma’, ‘Ses ol’ yazılı pankart ve dövizler taşındı.

Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, son dönemde Türkiye’de sayısı hızla artan cinsel istismar vakalarına artık dur demek için toplandıklarını söyledi.

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Yalçın, “Artık Eylül’ler Leyla’lar bu acıyı yaşamasın, çocuklarımızın yüzüne utanarak bakmayalım diye bugün burada toplandık. Artık yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapılırsa yapılsın suçtur. Bir an önce gerekli ve caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.

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