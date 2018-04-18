Bursa’da 10 yaşındaki çocuğun ‘Tekme attı’ dediği öğretmen gözaltında

Bursa’da dördüncü sınıf öğrencisine tekme attığı öne sürülen İngilizce öğretmeni gözaltına alındı.

İznik ilçesindeki Çiçekli İlkokulu’nda okuyan 10 yaşındaki B.G., 16 Nisan’da eve gidince rahatsızlandı. Çocuk, babasına, 32 yaşındaki öğretmen H.C.’nin göğsüne tekme vurduğunu, ardından yere düştüğünü anlattı.

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İznik Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, iç kanama olması nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan B.G., yaşadıklarını gazetecilere şöyle anlattı: “Arkadaşımla okulun bahçesinde tartışıyorduk. Sonra hoca geldi. Göğsüne tekmeyle vurdu. Sırtım kaldırıma çarptı. Tekme attı bana. Sonra ağladım. Okulumuza gelmesin. Böyle öğretmen istemiyorum.”

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Çifte soruşturma ve gözaltı

Baba Burhan G.’nin şikayeti sonrası İznik başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konuyu araştırması için müfettiş görevlendirdiklerini, öğrenciye tekmeyi kavga ettiği arkadaşının mı yoksa öğretmenin mi attığını araştırdıklarını bildirdi.

Görenden uzaklaştırılan öğretmen, ilçe jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanan öğretmen ‘kasten yaralama’yla suçlandı.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilen oğlu B.G.’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Burhan G. ise, “Oğlumun hastanede bir süre daha kalacağı doktoru tarafından bize söylendi. Gelişmeleri bekleyerek takip edeceğiz” diye konuştu.