Bursa ve Sakarya’da sigara yasakları

Bursa ve Sakarya’da, Covid-19 önlemlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle bazı alanlarda sigara içme yasağı getirildi.

Fotoğraf: Reuters

Bursa valiliği, kentte bazı cadde ve alanlar ile tüm pazar yerlerinde yolda yürürken sigara ve tütün kullanmanın yasaklandığını bildirdi. Ayrıca, bazı parklarda da sigara yasağı getirildi.

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Sakarya valiliği de sigara kullananların maskelerini indirdiğinin tespit edildiğini belirterek 12 Kasım itibariyle tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilik, pazarların giriş-çıkışlarındaki denetimde maske ve ateş kontrolü yapılacağını aktardı.