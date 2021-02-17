Bursa-İzmir Karayolu’nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bursa-İzmir Karayolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı. Kara yolunda oluşan yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki trafik, dronla havadan görüntülendi.
Bursa’da, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-İzmir Karayolu Karacabey mevkisi, kar nedeniyle kısa süreli trafiğe kapandı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, yol tekrar trafiğe açıldı. Bunu üzerine 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik durma noktasına geldi.