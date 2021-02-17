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Yaramazlara biraz batar!

Bursa-İzmir Karayolu’nda 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bursa-İzmir Karayolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı. Kara yolunda oluşan yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki trafik, dronla havadan görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

Bursa’da, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-İzmir Karayolu Karacabey mevkisi, kar nedeniyle kısa süreli trafiğe kapandı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, yol tekrar trafiğe açıldı. Bunu üzerine 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik durma noktasına geldi.

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