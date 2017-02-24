Bursa Belediye Başkanı’yla ‘bilim’: Yeni keşfedilen gezegenlerden biri Ulu Camii minberine işlenmiş olabilir

Bursa’nın AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, NASA’nın keşfettiğini duyurduğu yedi yeni gezegenin Ulu Camii minberine yüzlerce yıl önce işlenmiş olduğunu iddia etti.

Üzerinde Güneş, Dünya ve diğer gezegenlerin işlendiği minberde inceleme yapan Altepe, minberde 20’nci yüzyılın ilk yarısında keşfedilen Plüton’un da bulunduğunu iddia ederek, sözü NASA’nın keşfettiği gezegenlere getirdi: “Burada gizemini koruyan farklı bir gezegen de var. Bu gezegenin de bugünlerde bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve ‘Yeni gezegen bulundu’ şeklinde açıklama yapılan gezegenlerden biri olduğunu tahmin ediyoruz.”

NASA, Güneş Sistemi dışında Dünya büyüklüğünde yedi yeni gezegen keşfettiklerini, bunlardan üçünün yaşama elverişli olabileceğini duyurmuştu.

‘Herkesi bu eserleri aydınlatmaya davet ediyoruz’

Bilim insanlarını, astronomları ve yetkilileri Bursa’da davet eden Altepe, “Gelsinler, bunların sırlarını çözsünler ve buradan Batı’ya verdiğimiz bu ilim ve bilgileri en güzel şekilde ortaya çıkarsınlar. Bu konuda elimizde güzel bir kaynak var. Herkesi Bursa’ya Ulu Cami’ye ve bu eserleri aydınlatmaya davet ediyoruz” diye konuştu.