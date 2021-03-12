Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: Üç ölü, 21 yaralı

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

AA’nın aktardığına göre, Barakfaki mevkisinde freni arızalanan TIR, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

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Araçları sürükleyen TIR, güçlükle durabildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

AA’ya konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR’ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, “Dokuz ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırılıyor” dedi.