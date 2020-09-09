Bursa, Adana ve Çanakkale’de orman yangını çıktı.

Fotoğraflar: AA

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Adana’da ise alevlerin yükseldiği ilçe Pozantı. Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alandaki yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgeye yönlendirdiği altı helikopter, iki uçak, 30 arazöz, 15 su tankı, yedi iş makinesi ve 200 personelle yangına müdahale ediliyor.

Pozantı Belediyesi anons yaparak tanker sahiplerinden destek istedi.

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Çanakkale’de ise hem Gelibolu (üstte) hem de Biga ilçelerindeki ormanlar yanıyor.

Gelibolu’ya bağlı Kavakköy beldesi yakınındaki ve Biga’nın Kalafat köyü yakınında ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale etmeleri için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.