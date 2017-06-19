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Bürokrasiye ‘can feda’: Gülmen ve Özakça toplantısı için Meclis ‘top çeviriyor’


 

İşlerine dönebilmek için 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için Meclis’te atılan adımlar görmezden gelindi.

Özakça ile Gülmen (Fotoğraf: Reuters)

Gülmen ve Özakça tutuklanmadan önce Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun konuyu incelemesi istenmiş ancak komisyon gündemine almamıştı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP’li Mahmut Tanal, Meclis Başkanlığı’na üyesi olduğu Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun Gülmen ve Özakça’nın durumuyla ilgili neden çalışma yapmadığını sordu.

Meclis başkanlığı bu soruya, ‘toplantıya çağırma yetkisinin komisyon başkanında’ olduğu yanıtını verdi.

Tanal’ın yaptığı başvuruya bir ay sonra gelen yanıtta, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’ın imzası bulunuyor. Aydın, içtüzüğe göre komisyonların ya kendi başkanları tarafından çağrıldığında ya da üyelerinin üçte biri bir gündemi teklif ettiğinde toplantı yapabildiklerini söyledi.

Yazıda toplantı yapılmamasına dair Meclis başkanlığının verdiği bir kararın olmadığı söylendi. Tanal’ın başvurusu üzerine komisyon başkanı Mustafa Yeneroğlu da komisyonların kendi başkanlarınca toplantıya çağrılabileceği hükmünü anımsattı.

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