Bürokrasinin enflasyonu belli oldu: Ceza ve harçlara 2019’da yüzde 23.73 zam

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 23,73 olarak belirlendi.

Devletin, enflasyonu göz önüne alarak idari cezalar, trafik cezaları, bazı sabit vergiler, harç, değerli evrak ücreti gibi muhasebe kalemlerine yaptığı zammı temsil eden ‘yeniden değerleme oranı’ her yılın sonunda açıklanıyor.

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Resmi Gazete’de yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 2019 için yeniden değerlemeyi 23.73 olarak belirledi. Söz konusu oran 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtildi.