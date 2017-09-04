‘Burning Man’ festivalinde alevlere dalan bir kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Nevada eyaletinde 31’incisi düzenlenen ‘Burning Man’ festivalinde, festivalin kapanışına yakın geleneksel olarak yakılan devasa tahta heykelin alevlerinin arasına dalan bir adam hayatını kaybetti.

Sınırsız özgürlük ve barış ortamıyla yaratıcılığı ortaya çıkarmayı hedefleyen ve kültürel etkinliklere sahne olan festivale dünyanın birçok yerinden sanatçılar katılıyor.

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CNN’in haberine göre, İsviçre’de yaşayan bir ABD vatandaşı olduğu açıklanan 41 yaşındaki Joe Mitchell, güvenliği atlatarak festivale adını veren ve cumartesi akşamı yakılan ‘adam’ isimli heykelin alevlerinin arasına daldı.

Mitchell’ı çıkarmaya çalışan ancak heykelin düşen parçalarından dolayı içeri giremeyen itfaiyeciler, içeri girmek için heykelin tamamen devrilmesini beklediler.

Hastaneye kaldırılan Mitchell pazar sabahı hayatını kaybetti.



Doktorlar, Mitchell’ın kanında alkol bulunmadığını, uyuşturucu testinin sonuçlarının ise beklendiğini belirttiler.