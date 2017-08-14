Burkina Faso’da Türk restoranına silahlı saldırı: En az 17 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da bir Türk restoranı ve yakınlarındaki bir otele silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 17 kişi öldü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ölenlerden birinin Türk olduğunu, bir Türk’ün de yaralandığını kaydetti.

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Saldırı Türkiye saatiyle 23.00 sıralarında Aziz İstanbul adlı bir Türk lokantasıyla, yakınlarındaki Hotel Splendid’e düzenlendi. Polis üç saldırganı öldürdü.

Reuters saldırganların 17 kişiyi öldürdüğünü bildirirken Doğan Haber Ajansı ölü sayısını 28 olarak verdi.

Burkina Faso İletişim Bakanı Remi Dandjinou, olayı ‘terör saldırısı’ diye nitelendirdi.

Burkina Faso, diğer Batı Afrika ülkeleri gibi bir süredir cihatçı grupların ve El Kaide’nin Afrika kolunun hedefi halinde.

Ölenlerin arasında, ABD, Kanada ve Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu öğrenildi.