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Yaramazlara biraz batar!

Burkina Faso’da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü

Burkina Faso’nun Yagha bölgesinde bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Yerel medya, dün düzenlenen saldırıda 18 kişinin de yaralandığını ve ölenler arasında kilise rahibinin de bulunduğunu duyurdu.

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