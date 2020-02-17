Burkina Faso’da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü

Burkina Faso’nun Yagha bölgesinde bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya, dün düzenlenen saldırıda 18 kişinin de yaralandığını ve ölenler arasında kilise rahibinin de bulunduğunu duyurdu.
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Yaramazlara biraz batar!
Davada sona yaklaşırken şimdiye kadar neler yaşandığını dokuz soruyla hatırlayalım.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomiye güvenin arttığını söyledi.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Mehmet Tolga Akalın, bazı CHP’li yerel yöneticilerin ‘ittifak uyumu’na aykırı davrandıklarını söyledi.
Alkollü araç kullanırken üç kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ceza alan yazar Emrah Serbes, açık cezaevine nakledildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi davasında yargılananların yanında olduğunu belirtirken, Taksim Meydanı’nın yeni hali için yapılacak yarışmaya vatandaşların da katılacağını ifade etti.