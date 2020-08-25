Burhanettin Duran: Yunanistan koçbaşı olamayacağını fark etmeli

Macron’un maceracı siyaseti Atina’yı Ankara karşısında bir tür vekil güç olarak konumlandırıyor.

Dahası, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi Ege, Kıbrıs ve diğer alanlara sıçrayabilecek durumda.

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Böylesi kötü bir senaryo Paris’in ya da başka bir Avrupa başkentinin iki fırkateyn ya da savaş uçağı göndermesiyle engellenemez.

Çatışmadan en çok zararı görecek iki komşu olarak Ankara ve Atina kendi sorunlarını çözerek barışçıl ve hakkaniyetli bir çözüme ulaşmalı.

Doğu Akdeniz’i ‘barış ve paylaşım denizine’ çevirmenin yolu, Atina’nın kendisini “koçbaşı” olarak kullanmak isteyen güçlerin niyetini okumasından geçer.

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Burhanettin Duran’ın yazısı