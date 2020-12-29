Burhanettin Duran: Yeni sayfa açma niyetine Mısır, Suudi Arabistan, İsrail ve BAE’nin de dahil edilmesi bekleniyor

ABD ve AB ile ilişkilerin ‘karşılıklı fayda temelinde’ toparlanması 2021’in gündeminin üst sıralarında. Yeni sayfa açma niyetine Mısır, Suudi Arabistan, İsrail ve BAE’nin de dahil edilmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz’de bütün tarafları bir araya getiren iş birliği arzusu zaten masada. Ankara’nın yeni sayfa açma iradesi doğru anlaşılmalı.

Diplomasiyi harekete geçirerek daha önce gerilim yaşanan bazı ülkelerle yeni uzlaşmalara varma niyeti ‘radikal değişim’ isteği olarak görülmemeli. Ya da Ankara’nın milli çıkarları için ortaya koyduğu iddialardan vazgeçmesi şeklinde anlaşılmamalı. Bir diğerinin yerine geçme değil, tamamlayıcılık ilişkisi söz konusu.

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Burhanettin Duran’ın yazısı