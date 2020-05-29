Burhanettin Duran: Yeni partilerin ‘Erdoğan’dan farklı ne yapılabilirdi’ sorusuna cevabı yok

Yeni Partilerin bence en büyük zorluğu 2013’ten sonra ülkenin içine girdiği türbülansın sebebini ve ne yapılması gerektiğini ortaya koyamamaları. Gezi Olaylarına, 17-25 Aralık yargı darbe girişimlerine, 2015 terörün yeniden başlamasına ve 15 Temmuz darbe girişimi krizlerine karşı “Erdoğan’dan farklı olarak ne yapılabilirdi?” sorusunun cevabı yok. Bu dönemde Türkiye’nin istikrarına yönelik ‘iç ve dış operasyonları’ kabul etmek hedeflenen müttefikleri rahatsız eder. Kabul etmemek de Cumhur ittifakının tabanını kuşkuya itiyor. Bu yüzden ‘düşünce suçlularını çıkarmak’ deyince PKK ve FETÖ’ye göz kırpmak anlaşılıyor. ‘Eski ve yeni CHP’ ayrımı yapmak Kılıçdaroğlu’nun peşine takılmak olarak yorumlanıyor. Her eleştirileri ‘şahsi’ ve ‘CHP’ye yarayacak polemik üretme’ şeklinde görülüyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı