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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Türkiye’nin güvenlik kaygılarına cevap veremeyen yeni Suriye kurulamaz

Moskova’nın masaya getirdiği “yeni şartlardaki” uzlaşma önerisi minimalist bir Soçi 2.0.

Basına yansıyan bunun sınırda mültecileri barındıracak 10 kmlik bir tampon bölge olduğu yönünde.

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M4 ve M5’in altı Rejime bırakıldığı gibi, oralardaki gözlem noktalarının da taşınması isteniyor.

Bu yeni çatışmasızlık sınırlarının ateşkesten kısa süre sonra ihlal edilmeyeceğinin bir garantisi de yok.

Moskova, sınıra yığılan Suriyeli yükünü ise hiç önemsemiyor.

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Açıkçası, bu, Türkiye’nin önceliklerini ve zorluklarını fazlaca hafife almak demek. Yeni bir çatışmasızlık sınırı belirlenmesi şeklindeki Soçi 2.0’ın çalışması mümkün değil. Ankara’nın isteği Soçi mutabakatına dönülmesi.

Türkiye’nin güvenlik kaygılarına cevap veremeyen Yeni Suriye kurulamaz, kurulsa da istikrara kavuşamaz.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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