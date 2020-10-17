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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Türkiye’nin güçlenmesi Rusya ile zorlu bir ilişki tarzını gerektiriyor

Demokrat aday Biden’ın başkan seçilmesi durumunda ise Washington’ın dış politikasının odağına Rusya’yı sınırlandırmayı oturtması bekleniyor. Transatlantik ittifakı güçlendirme denemeleriyle Biden’ın Avrupa üzerindeki Rus baskısını hafifletmesi gerekiyor. Bu da Rusya’nın nüfuz genişlemesini durdurmak demek. 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinin sonucu ne olursa olsun, etrafımızdaki jeopolitik mücadeleler kızışacak. Kimin seçildiğine bağlı olarak ise sadece Türkiye ile ABD ilişkileri yeni bir döneme geçmeyecek. Aynı zamanda Türkiye ve Rusya arasındaki rekabet-iş birliği-gerilim üçgenindeki ilişkiler yeni bir rota izleyecek. Bu rotanın Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un işaret ettiği ‘partnerlikten’ öteye geçmesi çok zor. Libya, Doğu Akdeniz, Suriye, Karadeniz ve Kafkaslar; hepsi de iki başkentin rekabet alanları. Bence Libya ve Dağlık Karabağ, Ankara’nın hamlelerinin Moskova’yı rahatsız ettiği kriz alanları. Türkiye’nin güçlenmesi sadece Batı ittifakı ile değil aynı zamanda Rusya ile de zorlu bir ilişki tarzını gerektiriyor. Karadeniz bunların test edildiği jeopolitik bir alan olmaya aday.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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