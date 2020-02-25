Burhanettin Duran: Türkiye Suriye’den çekilemez

Ankara için, Esad rejiminin “Sünnileri Suriye’den çıkarmak” şeklindeki demografi tasfiye politikası kabul edilemez. Tıpkı YPG’nin terör koridoru olamayacağı gibi.

Aksi durumda 6-7 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi bir hayal olacaktır.

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Bu yüzden Türkiye, üç bölgede ve muhtemelen İdlib’de kuracağı güvenli bölgelerde belirli bir süre daha kalmak zorunda. Rusya’nın Suriye angajmanı ne kadar sürer bilemem. Ancak Suriyelilerin önemli bir kısmının ülkesine döneceği bir siyasi süreç oluşturulmadıkça Türkiye, mevcut bölgelerden çekilemez. Kimin Ankara’yı “yayılmacı” diye nitelediğinin de hiçbir önemi yok. Bakmayın CHP’nin “Esad ile görüşün önerisine” ve “ne işimiz var İdlib’de?” laflarına. Muhalefette olmanın lüksünü yaşıyor. Hangi parti ya da siyasetçi iktidarda olursa olsun, Suriye politikasının merkezine mültecilerin dönüşünü ve YPG ile mücadeleyi almak zorunda.

Burhanettin Duran’ın yazısı