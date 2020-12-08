Burhanettin Duran: Türkiye, Avrupa’nın geleceğini şekillendirecek ülkelerden birisi

“Yerimiz Avrupa” diyen Erdoğan’ın bu çağrısına AB liderlerinin Perşembe-Cuma günlerinde ne cevap vereceği merak ediliyor. ABD Kongresinden S-400’lere ilişkin çıkacak CAATSA yaptırımlarını Trump’ın mı Biden’ın mı imzalayacağı da konuşuluyor.

Beklentim, her iki yaptırım gündeminin de bazı maliyetlerle ancak Türkiye’yi Batı ittifakından uzaklaştırmayacak cevaplarla yönetilmesi. Ancak uzun vadede Erdoğan’ın önerdiği ve jeopolitik realitelere dayalı ‘kazan kazan’ anlayışının ağırlık kazanıp kazanamayacağı asıl kritik konu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel,’in söylediği ‘kedi fare oyununun’ son bulması için Batılı liderlerin ‘Türkiye faktörünü’ bütün unsurlarıyla akılcı şekilde değerlendirebilmesi lazım.

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AB üyesi olsun ya da olmasın, Türkiye, Avrupa’nın geleceğini şekillendirecek ülkelerden birisidir. Türkiye’nin Avrupa dışında tutulamayacağını görmek için sadece mülteci ve İslam karşıtlığı sorunları bile yeter.

Burhanettin Duran’ın yazısı