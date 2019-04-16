Burhanettin Duran: Türkiye-ABD ilişkisi, çok boyutlu bir yeni zemine taşınmalı

Aslında ikili ilişkilerdeki temel sorun, Washington’ın Ankara’ya asimetrik tutumunu bir türlü değiştirmemesi. Meselelerin ortak bir müttefiklik anlayışı ile müzakere edilmemesi. Tek taraflı dayatmalar sebebiyle uzlaşma üretilememesi. Bu yüzden uzlaşma sağlanan bir, iki konuda bile (Münbiç yol haritası gibi) mesafe alınamıyor. Paranteze alınan gerilimli konular çözülemediği gibi işbirliği alanları (F-35’ler gibi) da tehlikeye giriyor. Her iki başkent ilişkilerin “müttefiklik” kelimesinden ne kadar uzaklaştığının farkında olduğunu göre tartışmanın düzlemi değiştirilmeli. İlişki çok boyutlu bir yeni zemine taşınmalı. Biriken olumsuzluklar yeni ortak stratejik değerlendirmeleri boğmamalı.

Burhanettin Duran’ın yazısı