Burhanettin Duran: Türkiye-AB ilişkilerini toparlamak için fırsat penceresi

Doğu Avrupa ülkelerinin asıl büyük korkusu Rusya’nın Avrupa üzerinde artan baskısı ve mülteciler. Güney Avrupa ülkeleri ise Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve enerji konularında Türkiye ile iş birliği ihtiyacının farkında. Avusturya dillendirdiği “Ankara’nın AB üyelik sürecini bitirelim” önerisini milli çıkarlarına aykırı görüyorlar. Yine Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın AB dış politikasını esir almasını doğru bulmuyorlar. İşte Oruç Reis’in bakıma çekilmesinden sonra hızlanan diplomasi Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi düşürmekle kalmıyor. Türkiye-AB ilişkilerini toparlamak için de bir fırsat penceresi sunuyor.
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Yerli sağlık firmalarına borç 20 milyar lirayı aştı: Ödenmezse ameliyatlar aksayabilir
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İçişleri: Temaslılar konusunda yanıltıcı bilgi verenler hakkında işlem yapılacak
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Çoruh ve Öztekin’i ağırlayan İmamoğlu: Kavuğu anlatan alan oluşturacağız
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‘6 bin yeni taksi’ teklifi UKOME’den geçmedi
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