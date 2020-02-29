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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Türk-Rus ilişkilerinde oluşan mesafeyi kullanmak isteyecek çok sayıda aktör var

33 askerimizin şehit edilmesi kuşkusuz İdlib krizinde yeni bir aşama. Moskova saldırıdaki sorumluluğunu reddetse de Türk-Rus ilişkileri unutulmayacak bir zarar gördü.

Lider diplomasisi ikili ilişkilerdeki stratejik bir kırılma öncesi son şans.

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Soçi sınırları bağlamında yeni bir uzlaşma üretilemezse son yıllarda gerçekleşen yakınlaşma yerini birbirinden uzaklaşmaya bırakabilir.

Suriye ve Libya’da rakip çıkarları bu zamana kadar yönetebilen iki başkentin arasına mesafenin girmesi İran’dan Libya’ya uzanan hatta yeni eğilimleri getirebilir.

Bu mesafeyi kullanmak isteyecek çok sayıda aktör var.

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Ankara, sadece Moskova’nın ne yapacağını takip etmiyor.

Aynı zamanda Washington ve Brüksel’in tepkisini de dikkatle izliyor.

İlk açıklamalar olumlu olmakla birlikte mesele somut desteğin ne olacağında.

Bu açıdan Erdoğan’ın Trump ile görüşmesi Putin ile yaptığı kadar önemli.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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FAZ: Putin’in iki amacı var, Türkiye’ye boyun eğdirmek ve Avrupa’yı istikrarsızlaştırmak

Almanya’da yayınlanan Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesinde, Türk askerlerine yönelik saldırı sonrasında İdlib’deki durumu değerlendirdiği bir yazı kaleme alan Rainer Hermann, ‘Türkiye’nin İdlib’deki savaşın sonucu olarak NATO’nun yararlarını yeniden keşfettiğini’ savundu. Hermann, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, iki amacı olduğunu öne sürdü: Türkiye’ye boyun eğdirmek ve Avrupa’yı istikrarsızlaştırmak.

‘Provokatif’ İdlib paylaşımlarına soruşturma

Ankara başsavcılığı, İdlib saldırısında hayatını kaybeden askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden ‘provokatif amaçlı’ ve ‘gerçeğe aykırı’ yayınlandığı belirtilen paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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