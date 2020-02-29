Burhanettin Duran: Türk-Rus ilişkilerinde oluşan mesafeyi kullanmak isteyecek çok sayıda aktör var

33 askerimizin şehit edilmesi kuşkusuz İdlib krizinde yeni bir aşama. Moskova saldırıdaki sorumluluğunu reddetse de Türk-Rus ilişkileri unutulmayacak bir zarar gördü.

Lider diplomasisi ikili ilişkilerdeki stratejik bir kırılma öncesi son şans.

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Soçi sınırları bağlamında yeni bir uzlaşma üretilemezse son yıllarda gerçekleşen yakınlaşma yerini birbirinden uzaklaşmaya bırakabilir.

Suriye ve Libya’da rakip çıkarları bu zamana kadar yönetebilen iki başkentin arasına mesafenin girmesi İran’dan Libya’ya uzanan hatta yeni eğilimleri getirebilir.

Bu mesafeyi kullanmak isteyecek çok sayıda aktör var.

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Ankara, sadece Moskova’nın ne yapacağını takip etmiyor.

Aynı zamanda Washington ve Brüksel’in tepkisini de dikkatle izliyor.

İlk açıklamalar olumlu olmakla birlikte mesele somut desteğin ne olacağında.

Bu açıdan Erdoğan’ın Trump ile görüşmesi Putin ile yaptığı kadar önemli.

Burhanettin Duran’ın yazısı