Diken

Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Trump’ın ‘ortak tehdit’ ihtiyacı

Amerikan halkına yeni ‘ortak bir tehdit’ üretmek ve gerekirse o düşmana karşı da kolay zafer kazanmak Trump’ın işine yarayacak bir taktik olabilir.
Trump’ın Çin’in virüsün yayılmasındaki sorumluluğunu kullanmayı devam ettirmesi ve hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat seçmenin bu suçlama üzerinde birleşmesi sebebiyle zihinlere önce Çin gelebilir.

Ancak ABD’nin önümüzdeki onlu yıllarda temel rakibi olan Çin’e karşı yapılacak kısa vadeli, hızlı hamlelerin maliyeti de yüksek olur.

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Ekonomik olarak da siyasiaskeri olarak da…

Burhanettin Duran’ın yazısı

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