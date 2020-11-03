Burhanettin Duran: Trump ya da Biden, Türkiye yoluna devam eder, yeni imkanlarla ve sınamalarla

Bence Biden seçilse bile Trump öncesine tümüyle dönüş mümkün görünmüyor. Yani, Trump’ın devam etmesiyle daha kaotik bir dünyaya gideceğimiz net. Ancak Biden ile ‘liberal düzene dönmek’ de hayal. Düzen arayan ama ararken de kapasitesinin üzerinde olduğu için yeni kaoslar yaratan bir dönem gelebilir. ABD’nin küresel rolündeki düşüş ve Rusya’ya açılan geniş alan Obama’nın ikinci dönemiyle başladı. Hatırlayalım, Türkiye’nin Rusya ile daha yakın çalışmaya başlaması bile Suriye’de ABD ve AB tarafından yalnız bırakılmasının sonucudur. Kaldı ki, Trump’ın ‘önce ABD’ sloganıyla ekonomiyi toparlaması Amerikan seçmeninde içeriyi önceleyen, küresel ilgiyi azaltan yeni bir dalga oluşturdu. Öyle ki, Kovid-19 salgını olmasaydı kim kazanır sorusunu sormayacaktık. Salgın sebebiyle düşen istihdam yeniden yükseliyor. Yine büyük güçlerin rekabeti Biden’ın durdurabileceği noktayı çoktan aştı. Amerikan seçmeni yeni yönetimin Irak ve Afganistan gibi bitmeyen savaşlara geri dönmesini istemez. Bu sebeple Biden yönetiminden ‘hırslı bir demokrasi promosyonu’ politikası bekleyen hayal kırıklığına uğrar. Trump ya da Biden, Türkiye yoluna devam eder, yeni imkanlarla ve sınamalarla…
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