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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Tartışmak değil tartışmadan kaçmak iktidarın tuzağına gelmektir

İlk defa sivil anayasa hazırlama ihtimalini denemeden peşinen reddedilmesi iktidarın elini güçlendirir.

Bence yeni anayasa denemesinden kaçmak muhalefet için iki açıdan sorunlu. İlki, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri hazırlayarak zaten kendileri anayasa değişikliğini parti blok siyasetlerinin temeline koymuş durumdalar.

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GP’den sonra diğerleri de önerilerini kamuoyu ile paylaşma aşamasında.
İkincisi, ‘sivil anayasa yapmaktan kaçmak’ ile suçlanmak muhalefetin söylem alanını daraltarak savunmacı konuma düşürür.

Yani, tartışmak değil tartışmadan kaçmak iktidarın tuzağına gelmektir.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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Bu sefer yazımı hafif tutup hayatımın sporu binicilikle ilgili hislerimi sizle paylaşmak ve ata binmeyi veya çocuğunu ata bindirmeyi düşünenlere güzellikler hissettirmek amacıyla hazırladım.