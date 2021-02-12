Burhanettin Duran: Tartışmak değil tartışmadan kaçmak iktidarın tuzağına gelmektir

İlk defa sivil anayasa hazırlama ihtimalini denemeden peşinen reddedilmesi iktidarın elini güçlendirir.

Bence yeni anayasa denemesinden kaçmak muhalefet için iki açıdan sorunlu. İlki, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri hazırlayarak zaten kendileri anayasa değişikliğini parti blok siyasetlerinin temeline koymuş durumdalar.

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GP’den sonra diğerleri de önerilerini kamuoyu ile paylaşma aşamasında.

İkincisi, ‘sivil anayasa yapmaktan kaçmak’ ile suçlanmak muhalefetin söylem alanını daraltarak savunmacı konuma düşürür.

Yani, tartışmak değil tartışmadan kaçmak iktidarın tuzağına gelmektir.

Burhanettin Duran’ın yazısı