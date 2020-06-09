Burhanettin Duran: Tam Kılıçdaroğlu tipi kurnazlık

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mayıs sonundan bu yana iktidarın muhalefeti ‘sokağa dökerek OHAL ilan edeceğini’ iddia ediyor.

Tam Kılıçdaroğlu tipi kurnazlık… Hem kendi partisinin radikallerini kontrol etmek hem de HDP’nin isteğini geri çevirmek için iktidarı ‘tuzak’ kurmakla suçluyor. Kılıçdaroğlu’nun bu yeni ‘OHAL’ söylemi ziyadesiyle güvenlikleştirici. Güvenlikleştirmeyle ilgili hep iktidarlar suçlanır ancak Kılıçdaroğlu’nun son kurnazlığı Türkiye’de muhalefetin nasıl bir tersine güvenlikleştirme yaptığını gösteriyor.

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Bu söylem Erdoğan karşıtlığını beslemekle kalmıyor. Tüm getirisini de CHP siyasetine kanalize etmeye çalışıyor. Böylece HDP’ye beklediği ‘demokratik desteği’ vermediği gibi, İP’yi de rahatsız etmeyecek bir yere konumlanıyor. “Erdoğan’ın oyunu” diyerek sokağa dökülecek CHP ve HDP radikallerinin olası şiddetini iktidarı suçlayarak engelliyor. HDP’nin marjinallikten kurtulmak için istediği ancak CHP’yi de tartışmalı hale getirecek o desteği vermiyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı