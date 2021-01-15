Burhanettin Duran: Sistem tartışması muhalefete değil iktidara yarar

Bir süredir muhalefet partileri ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerilerine hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin performansını bu şekilde eleştirmeyi hedefliyorlar. Sistem tartışması da muhalefete değil iktidara yarar. Önerilerini eski kötü tecrübeden ayrıştırmaları kolay olmayacak. Erdoğan’a yeni hamlelerini cumhurbaşkanlığı sistemi etrafında toparlama ve anlatma imkânı tanıyacaklar. Gerekli yeni düzenlemeleri de yapma fırsatıyla birlikte. Asıl gerilim, HDP’nin siyasi kaderi ve parti siyasetindeki değişim etrafında olacak gibi
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Türk mutfağı dünyada başarı yakalayabilir mi?
Başarılmış olanı yeniden keşfetmek yerine, bu örneklerin tecrübelerinden faydalanarak etkili uygulamalar konusunda devletin de takip ettiği ve önünü açtığı stratejik bir master-plan ortaya koymak, profesyonel olarak know-how ve eğitim almak, doğru oyuncularla yola çıkmak ve yol üzerinde kendi tarzımızı da oluşturarak ısrarlı bir şekilde hedefe ilerlemek gerekiyor bence.
Çevrimiçi, yerçekimsiz Gogol
Hak ettiği biçimde yapılırsa, tiyatroya hasret geçen günlerimizin susuzluğunu, çevrimiçi işlerle biraz olsun giderme ihtimalimizin olduğunu görmek, bizi mutlu etmeye yetti.
Sinovac aşısı: Etkinliğine dair farklı sonuçların arkasında ne olabilir?
Pfizer, AstraZeneca ve Moderna gibi firmaların ürettiği aşılara erişimi kısıtlı olan gelişmekte olan ülkeler, Covid-19 salgınını sona erdirmek için umutlarını Çin’in CoronaVac aşısına bağlarken, Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşıya dair Brezilya’da açıklanan yüzde 50’lik etkinlik verisi cevaptan çok sorulara yol açtı.
Aşı olan bilim kurulu üyesi: Yan etkileri baş ve eklem ağrısı, yorgunluk
Ankara’da, dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Covid-19 aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının ilk yan etkilerinin uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı olduğunu söyledi.
Bahçeli: ‘Cumhur ittifakı’nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘cumhur ittifakı’nı bozmayı ‘hiçbir şart altına aklının köşesinden geçirmeyeceğini’ belirterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çeşitli partilere yaptığı ziyaretlerden rahatsız olmadığını söyledi.