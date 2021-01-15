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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Sistem tartışması muhalefete değil iktidara yarar

Bir süredir muhalefet partileri ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerilerine hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin performansını bu şekilde eleştirmeyi hedefliyorlar. Sistem tartışması da muhalefete değil iktidara yarar. Önerilerini eski kötü tecrübeden ayrıştırmaları kolay olmayacak. Erdoğan’a yeni hamlelerini cumhurbaşkanlığı sistemi etrafında toparlama ve anlatma imkânı tanıyacaklar. Gerekli yeni düzenlemeleri de yapma fırsatıyla birlikte. Asıl gerilim, HDP’nin siyasi kaderi ve parti siyasetindeki değişim etrafında olacak gibi

Burhanettin Duran’ın yazısı

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