Burhanettin Duran: Sert ya da yumuşak muhalefet fark etmiyor

Bir süredir muhalefet, bahsettiğim çıkmazdan nasıl kurtulabileceğini tartışıyor. Bir kısmı HDP’ye de sahip çıkarak ‘demokrasi ve hukuk devleti’ adına iktidara ‘sert muhalefet yapılması’ görüşünde. Diğer kısmı ise bunun kutuplaşmayı artıracağını ve zaten düşüşte olan iktidara yarayacağını düşünüyor. ‘İktidarın oyununa düşmeyelim’ kaygısı iki görüşün de ana noktası. Sert ya da yumuşak muhalefet fark etmiyor, sonunda iktidarın elini güçlendiriyor. Bunun farkında olan daha sofistike görüş ise muhalefetin Erdoğan karşıtlığı etrafındaki pasif ve savunmacı toparlanmasını yetersiz buluyor. Sadece ‘Erdoğan’dan kurtulmayı’ değil, ‘iktidar olmayı’ hedeflemeyi öneriyor. Yani, Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı etrafındaki partileri bir arada tutma gayreti yeterli değil. Parlamenter sisteme dönüş dahil ‘iktidar projeksiyonu’ içeren somut politikalar önerilmeli.

Burhanettin Duran’ın yazısı