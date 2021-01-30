Burhanettin Duran: Seçimlerin zamanında yapılması cumhur ittifakının olmazsa olmazı

Muhalefetin kuşkusuz en kritik hamlesi AK Parti ile MHP’yi ayrıştırmakla ilgili. Bunun için MHP’yi ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tartışmanın odağına koyuyorlar. İlk başta “Erdoğan’ın suçlarına ortak olmayı bırak” kıvamındaki söylem şimdilerde GP ve DEVA’nın da katkılarıyla ‘Bahçeli vesayeti’ iddiasına dönüştü. Bu yeni söylem iki uçlu. Hem AK Parti tabanından oy çalmayı hem de MHP’nin ‘reformu’ engellediği argümanını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. ‘Reform’ ve ‘yeni sayfa açma’ iradesi Cumhur İttifakı’nın ortak politikası. Reformun mücadeleyi aksatmadan yapılması zorunluluğu da ortada. AK Parti’nin bir noktada “parlamenter sistem önerisine sıcak bakacağı” argümanı da MHP’yi tedirgin etmek için kullanılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasıyla kurulan Cumhur İttifakı’nın her iki partisi de cumhurbaşkanlığı sisteminin başarısını temin etme yükümlülüğü altında. Seçimlerin zamanında yapılması ve ekonomik performansın önümüzdeki iki yılda yükseltilmesi Cumhur İttifakı’nın olmazsa olmazıdır.

Burhanettin Duran’ın yazısı