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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Salgının dünya savaşı ölçeğinde etkide bulunması bekleniyor

Koronavirüs salgınının uluslararası sistem üzerinde bir dünya savaşı ölçeğinde etkide bulunması bekleniyor. Ancak belirsiz olan salgından sonraki güç kapışmasının yeni savaşları tetikleyip tetiklemeyeceği.

Olası senaryolardan birisi de AB’nin kuzey-güney hattında bölünerek küçülmesi. Almanya’nın önderliğinde kuzey-batı Avrupa yeni AB olabilir; Çin ile yakınlaşan güneydoğu Avrupa kendi yolunu arar. Kriz yönetimi tecrübesi olan Türkiye, Koronavirüs salgını sonrasının dünyasında iş birliği değil rekabet ve kapışma bekleyerek ‘hazırlığını’ yapmalı.

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Burhanettin Duran’ın yazısı

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