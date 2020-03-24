Burhanettin Duran: Salgın kontrol altına alındığında krizin yeni aşamasına geçeceğiz

Krizin ileri aşamalarında salgının toplumsal yaşamdan ekonomiye, tekil devletlere ve uluslararası sisteme uzanan etkilerinin ne olacağı henüz muğlak. En net olan şey ise salgın sonrasının da kriz olacağı.

Yani, salgın kontrol altına alındığında krizin yeni bir aşamasına geçeceğiz.

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Her şeyi, krizin ilk aşamasındaki performansımız dahil, her şeyi yeni baştan ele alacağız. Birey olarak önceliklerimizi gözden geçireceğiz.

Kurumlarımızı, değerlerimizi ve imkanlarımızı muhasebe edeceğiz. Uluslararası sistemin sadece Suriyeli mültecilerle ilgili vurdumduymazlığı ile bile iflas ettiğini görebiliyorduk.

Yine, 2008 ekonomik krizinden sonra liberal dünya düzeninin dağılma emarelerini seçebiliyorduk. Şimdi ABD’nin liderliği ve AB’nin dayanışmacı birliği daha hızlı çöküyor zihinlerimizde. Çin’in virüsle mücadeledeki ‘beklenmedik başarısını’ şüphe ile karşılıyoruz. Daha köklü bir değişim hissi var içimizde.

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Burhanettin Duran’ın yazısı